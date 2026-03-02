Europa binnen bereik Iraanse raketten, toeristen in allerijl geëvacueerd van luchthaven Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 874 keer bekeken • Bewaren

Van Italië tot Estland, de Iraanse raketten kunnen doelwitten in een groot deel van Europa treffen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Europese landen die actief de VS en Israël helpen bij het lanceren van aanvallen op Iran, zouden wel eens interessante doelwitten voor Teheran kunnen zijn. Sommige Europese steden liggen erg afgelegen en zijn moeilijk bereikbaar, terwijl andere wel binnen het bereik van Iraanse ballistische raketten vallen.

Dat de dreiging reëel is bleek maandag op de belangrijkste luchthaven van Cyprus waar toeristen en andere reizigers in allerijl een veilig heenkomen moesten zoeken nadat het luchtalarm afging. Enkele tientallen kilometers verderop, op de Britse luchtmachtbasis nabij de populaire toeristenbestemming Limassol, stegen straaljagers op om eventuele aanstormende raketten of drones te onderscheppen. EasyJet heeft inmiddels uit veiligheidsoverwegingen vluchten geschrapt.

In het Midden-Oosten zijn zo’n duizend Nederlandse vakantiegangers gestrand geraakt door het oorlogsgeweld, meldt het AD:

Het blijft nog onduidelijk hoe de ongeveer duizend Nederlandse vakantiegangers die zijn gestrand in het Midden-Oosten moeten worden teruggehaald. Alternatieve routes zijn er niet. „Ze kunnen voorlopig niet terug’’, zegt woordvoerder Hanita van der Meer namens reisbrancheorganisatie ANVR.

Zelfs BN’ers worden getroffen door het oorlogsgeweld, waardoor de dagelijkse werkelijkheid ineens doordringt tot de glamourrubrieken, blijkt uit de tv-recensie van NRC. Zo moest de artiest Gordon allerlei ontberingen doorstaan:

„Hij was een weekje nietsvermoedend met vakantie in Australië”, vertelde Den Aantrekker, en had met Emirates – „zijn vaste vervoerder”- via Dubai terug willen vliegen naar Nederland. Maar nu moest hij van Australië naar Bangkok vliegen, en van Bangkok naar Istanbul, en van Istanbul naar Amsterdam. En dat alles in businessclass. In búsinessclass. Dat viel Gordon zwaar, getuige een beladen Instagramfilmpje dat in Shownieuws werd vertoond. Het kwam allemaal door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Dat was waarom Emirates Gordons vlucht had geannuleerd. „Maar goed”, zuchtte Gordon, „we zijn allemaal veilig. Althans: ík.”