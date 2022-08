Europa begint grenzen te sluiten voor Russische toeristen

Finland gaat drastische beperkingen invoeren voor Russen die het buurland willen bezoeken. Enkele weken terug besloot de regering al het aantal per dag beschikbare visa te halveren en daarvan nog maar 20 procent ter beschikking te stellen aan toeristen. Nu wordt het aantal dagen waarop voor toerisme een visum kan worden aangevraagd teruggebracht tot 1 per week. Ook kunnen die nog maar op vier plekken in Rusland bemachtigd worden.

Estland en Finland dringen er al langer bij de EU op aan de uitgifte van toeristische visa in alle lidstaten te beperken. Ze vinden het onverteerbaar dat Russen vakantie vieren in Europa terwijl Oekraïne lijdt onder de Russische agressie. Vermoedelijk wordt met het invoeren van die maatregel een eerste begin gemaakt tijdens de bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken die deze dinsdag wordt gehouden in de Tsjechische hoofdstad Praag. Er is nog geen overeenstemming over een totaal verbod. Griekenland en Cyprus hebben bezwaren tegen het weren van Russische toeristen en Duitsland is van mening dat Russische burgers niet collectief gestraft mogen worden voor de wandaden van Moskou. Verwacht wordt dat de huidige voorkeursbehandeling die Russen genieten bij het aanvragen van visa voor EU-landen wel in de ijskast wordt gezet.