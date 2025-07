Europa begint afstand te nemen van haar blinde verdediging van Israël in de oorlog tegen Gaza

Na maanden van bloedvergieten in Gaza tekenen zich duidelijke veranderingen af in de Europese houding ten aanzien van de Israëlische aanval op de Gazastrook. De traditionele, vaak kritiekloze steun aan Tel Aviv begint te wankelen onder druk van de publieke opinie, mensenrechtenorganisaties en kritische media.

Publieke verontwaardiging en verschuiving in de media In steden als Parijs, Berlijn, Amsterdam en Madrid gingen tienduizenden mensen de straat op om een onmiddellijk einde aan het geweld te eisen en het Europese stilzwijgen te bekritiseren. Tegelijkertijd nemen de spanningen binnen nationale parlementen toe, waar politici oproepen tot een herziening van het Europese beleid ten aanzien van Israël, en waarschuwen voor de hypocrisie van dubbele standaarden.

Opmerkelijk is ook de verandering in de toon van Europese media. Waar voorheen vooral de Israëlische kant van het verhaal werd gebracht, tonen steeds meer media nu ook de menselijke tragedie in Gaza. Begrippen als "bezetting", "belegering", en "oorlogsmisdaden" zijn niet langer taboe.

Deze signalen wijzen op een groeiend besef dat onvoorwaardelijke steun aan Israël politiek riskant en moreel onhoudbaar is geworden, zeker in het licht van het vastgelopen vredesproces en het tanende internationale imago van Israël.

Terwijl Israël probeert de traditionele steun van het Westen te behouden, maken veranderingen in de publieke opinie, het medialandschap en de politieke arena duidelijk dat de relatie aan herziening toe is.

Zijn we getuige van een historisch keerpunt? Veel waarnemers denken van wel. Wat na deze oorlog in Gaza komt, zal niet meer zijn zoals het was — niet in Palestina, en niet in Europa.