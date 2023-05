EU zegt receptie in Israël af vanwege komst extreemrechtse minister Itamar Ben-Gvir

"Spijtig genoeg hebben we dit jaar besloten de diplomatieke receptie te annuleren, omdat we iemand wiens opvattingen strijdig zijn met de waarden waarvoor de EU staat geen podium willen geven", laat de EU-delegatie in Israël weten. De Israëlische regering is gevraagd iemand anders te sturen, maar volgens Israëlische media is daar geen gehoor aan gegeven.

Ben-Gvir, die zelf als kolonist in een nederzetting in illegaal bezet Palestijns gebied woont, is de leider van een radicale anti-Palestijnse partij. Hij is onder meer bekend van zijn provocerende acties, zoals bezoeken aan Islamitische heilige plaatsen, en door het voortdurend zoeken van de confrontatie met Palestijnen bijvoorbeeld door opruiend aanwezig te zijn bij Joodse marsen door illegaal bezet gebied. Ben-Gvir had op zijn werkkamer jarenlang een poster hangen van Baruch Goldstein, de Israëlisch-Amerikaanse terrorist die in 1994 een aanslag pleegde op biddende Palestijnen in de Ibrahimi moskee in Hebron. Hierbij werden negenentwintig Palestijnen vermoord en raakten er honderdvijfentwintig gewond. Bij hun vlucht naar buiten en op weg naar het ziekenhuis werden nog eens 19 Palestijnen vermoord door Israëlische militairen.