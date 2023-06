EU wil voorkomen dat je spullen, zoals deze zwangerschapstest, gemaakt worden door dwangarbeiders

"In deze zwangerschapstest die we in een apotheek in Parijs hebben gekocht vonden de roep om hulp van een Chinese gevangene die gedwongen is om producten te vervaardigen die vervolgens op onze markten, in onze winkels, worden verkocht. Dit is waar de piramide van onverantwoordelijkheid, waar globalisering op neer komt, toe leidt. Dit is waar een wereld zonder regels toe leidt, een wereld waarin degenen met de meeste macht de minste verantwoordelijkheid hebben. Het is de wereld van Zara, van Nike. Vandaag is de tijd gekomen om de bladzijde met de straffeloosheid van de machtigen om te slaan. Dit is het moment om multinationals verantwoordelijk te houden voor de vernietiging van het milieu en mensenrechtenschendingen in hun productieketen. Dit is het moment om te voorkomen dat ze zich verschuilen achter hun leveranciers, aannemers of dochterondernemingen. Deze wetgeving over de plicht alert te zijn, is een juridisch een revolutie. Proberen die af zwakken of te verwerpen is in strijd met onze principes en met onze belangen. Ieder van ons zal zich voor zijn stem moeten verantwoorden voor de burgers. Tot morgen, als ik de definitieve uitslag van de stemming bekend is en ik die hier openbaar zal maken. Reken er maar op dat ik niet opgeef. De strijd gaat door! Zie je morgen."