EU wil per 2035 stop op brandstofauto's maar fabrieken mogen gewoon doorgaan met productie 'voor Afrika'

Fossiele energie stort de wereld in ellende, van klimaatvernietiging tot oorlogsgeweld. Dat is al decennia bekend maar nu pas komt het beleid op gang om een einde te maken aan de olieverslaving. Hoewel… De Europese Unie wil per 2035 de verkoop van nieuwe auto's die op fossiele brandstof rijden, benzine, LPG of diesel, verbieden. Dat betekent echter niet dat er een einde komt aan de productie van dergelijke auto's. In plaats daarvan worden de problematische voertuigen voortaan gewoon geëxporteerd naar een ander continent: Afrika.