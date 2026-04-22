EU waarschuwt: zomervakanties in gevaar door 'zeer ernstige energiecrisis'

De EU waarschuwt dat er sprake is van een "zeer ernstige crisis" in Europa omdat de voorraden vliegtuigbrandstof op beginnen te raken. Door de oorlog van Trump en Netanyahu tegen Iran is er ook geen zicht op dat de voorraden voldoende aangevuld kunnen worden. Dan Jorgensen, de EU-commissaris voor energie, verklaarde tegenover Sky News de kans groot te achten dat Europeanen hun vakantieplannen voor deze zomer moeten wijzigen. "Helaas is het zeer waarschijnlijk dat de vakanties van veel mensen zullen worden beïnvloed, hetzij door geannuleerde vluchten, hetzij door zeer, zeer dure tickets." De EU-topman weest er dat er op dit moment vooral sprake is van een prijzencrisis "en nog niet van een aanbodcrisis, maar helaas kunnen we een aanbodcrisis, met name van vliegtuigbrandstof, in de toekomst niet voorkomen als de crisis aanhoudt."

Eerder waarschuwde het Internationaal Energieagentschap al dat er de komende vijf tot zes weken grote leveringsproblemen kunnen ontstaan. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft uit voorzorg voor de komende maanden al 20.000 vluchten binnen Europa geschrapt. Ook Ryanair voorziet dat maatregelen noodzakelijk zullen worden. Het hoofd van de luchtvaartautoriteit in Italië adviseert burgers al af te zien van vliegreizen en de vakantie in eigen land door te brengen.

Jorgensen stelt dat een zeer spoedige vrede en onmiddellijke heropening van de Straat van Hormuz de ergste gevolgen kan voorkomen maar in de prijzencrisis zal nog wel een tijd voortduren. "De gasinfrastructuur is zodanig beschadigd dat het jaren zal duren om die te herstellen. Dit betekent dat we nog maanden, misschien wel jaren, veel hogere prijzen zullen zien dan vóór het begin van deze crisis."

The Guardian bericht over de plannen die de EU smeedt om de energiecrisis te lijf te gaan:

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat de EU de elektriciteitsbelasting zal verlagen en consumenten nieuwe stimulansen zal bieden om af te stappen van auto's en cv-ketels die op fossiele brandstoffen draaien. Dit komt doordat de energiecrisis als gevolg van de oorlog met Iran de overgang naar een schone economie versnelt. Het plan, dat voorziet in een aanpassing van de regels zodat elektriciteit minder wordt belast dan olie en gas, is erop gericht de energierekeningen te verlagen en tegelijkertijd de overstap te stimuleren van vervuilende apparaten die de afhankelijkheid van buitenlandse brandstoffen verlengen. (...) "Door te investeren in schone energie en elektrificatie maken we meer geld vrij voor onze economie", aldus Dan Jørgensen, de commissaris voor energie en huisvesting. (...) Europa heeft na de laatste energiecrisis in 2022 de uitrol van windturbines en zonnepanelen versneld, maar heeft weinig vooruitgang geboekt bij het vervangen van machines die op olie en gas draaien. De aanhoudende afhankelijkheid van buitenlandse brandstoffen heeft de EU kwetsbaar gemaakt voor prijsstijgingen sinds de oorlog in Iran, waarvan sommige analisten vrezen dat ze zullen aanhouden, zelfs als de oorlog snel eindigt.