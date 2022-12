EU waarschuwt Elon Musk: Houd je aan de regels of Twitter wordt verboden

2 dec. 2022 - 8:50

@Paul "Ook de slechte en ook op foute manieren?" Smaad, laster, of andere strafbare uitingen kunnen vervolgd worden of, als daar onomstotelijk sprake van is, geweerd worden door Twitter. @Zandb Van andere "regels" hoort geen sprake te zijn zonder de vrijheid van meningsuiting op te geven. @Oproerkraaier De enige reden dat jouw die vrijheid niet zint is dat er ruimte is voor jou e.a. uitingen die je graag gebreideld zou willen zien. @Alledrie Vrijheid van meningsuiting houdt ook in om beweringen te mogen doen die volgens anderen of zelfs algemeen als onzin, gelogen, of fout worden gezien. Zolang er geen sprake is van strafbare zaken of die Twitter zelf als ongewenst beschouwt is er niets aan de hand. Je bestrijd het, indien gewenst, met het eigen vrije woord. We zitten hier niet in Xi's China of andere oorden waar het vrije woord niet geldt.