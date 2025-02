EU-veiligheidschef Kaja Kallas: 'De vrije wereld heeft een nieuwe leider nodig' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 265 keer bekeken • bewaren

Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor het buitenlands beleid en de veiligheid van de Unie, laat er geen misverstand over bestaan. Na de schokkende taferelen in het Witte Huis laat ze weten: "Oekraïne is Europa! We staan achter Oekraïne. We zullen onze steun aan Oekraïne opvoeren zodat ze terug kunnen blijven vechten tegen de agressor. Vandaag werd duidelijk dat de vrije wereld een nieuwe leider nodig heeft. Het is aan ons, Europeanen, om die uitdaging op te pakken."

Kallas, voorheen premier van Estland, reisde deze week naar Washington om te overleggen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maar die cancelde het overleg kort voordat het zou beginnen "wegens agendaproblemen".

De hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid gaf een interview aan Face the Nation, een van de oudste tv-programma's ter wereld van de Amerikaanse zender CBS. Het gesprek vond plaats voor de desastreuze gebeurtenis in het Witte Huis.

Ze maakt duidelijk dat er getracht wordt verwarring te zaaien over de oorlog maar dat duidelijk is wie de dader is en wie het slachtoffer: Rusland is Oekraïne binnengevallen. Ze wijst er op dat dergelijk landjepik niet toegestaan kan worden, onder meer omdat dan straks een andere land dat met kernwapens kan dreigen hetzelfde zal gaan doen.

Ze gaat ook in op het nieuwe gedrag van de VS dat zich deze week in de VN aan de zijde van Rusland schaarde en zich tegen Europa keerde. Ze vertelt dat dat plotseling gebeurde na een ontmoeting tussen Amerikaanse en Russische fucntionarissen.

Ook de waarschuwing van Zelensky dat Rusland via Belarus Oekraïne wil gaan aanvallen, of een ander Europees land, komt aan de orde. Ze wijst er op dat Rusland in 2008 Georgië aanviel en er geen krachtige reactie van Europa volgde, ook niet toen daarna de Krim werd ingenomen. Ze wijst op het gevaar dat Rusland een wapenstilstand zal gebruiken om op krachten te komen en daarna opnieuw toe zal slaan. Iedereen wil vrede zegt ze, maar het moet wel een duurzame vrede zijn.