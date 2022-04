EU trekt digitale regels aan, verkleint voordeelpositie tech-bedrijven

"Onze nieuwe regels zullen online gebruikers beschermen, de vrijheid van meningsuiting verzekeren en nieuwe kansen bieden voor bedrijven. Het is een sterk signaal aan mensen, bedrijven en landen wereldwijd," twitterde Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie. De DSA- regels moeten nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de EU-lidstaten. Het is de bedoeling dat ze in 2024 van kracht worden. Ze vervangen de oude regelgeving die bijna een kwart eeuw oud is en indertijd vooral was bedoeld om de digitalisering te stimuleren. Daardoor hadden internetbedrijven op veel vlakken een uitzonderingspositie. Nu internet op weg is een groter deel uit te maken van het persoonlijk leven dan de echte wereld wordt dat gewijzigd. De DSA gaat op aandringen van het Europees Parlement verder dan de Europese Commissie aanvankelijk van plan was, bijvoorbeeld bij de bescherming van gebruikers. De onderhandelingen vonden plaats onder leiding van Frankrijk dat er flink de vaart inzette, onder meer omdat president Macron nog voor de verkiezingen van komende zondag resultaat wilde boeken.