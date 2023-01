EU-topman Michel wil bevroren Russische tegoeden aanwenden voor wederopbouw Oekraïne

Het gaat om geld dat oorspronkelijk van de Russische centrale bank was, maar in de EU is ondergebracht. De Europese Commissie zoekt al langer naar manieren om de bevroren Russische tegoeden te kunnen gebruiken voor Oekraïne. Zo kondigde commissievoorzitter Ursula von der Leyen in november vorig jaar ook al aan het geld "actief te willen beheren". Brussel stelt dat de miljarden wel van de rechtmatige eigenaar blijven. Het geld kan terug als de sancties worden opgeheven. Daar wordt echter pas over beslist bij uiteindelijke onderhandelingen over vrede, want Rusland moet bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne.