EU stopt miljarden steun aan corrupte lidstaat Hongarije

In juli bracht de Commissie een rapport uit over de stand van zaken in Hongarije. Dat liet in diplomatieke termen geen misverstand bestaan over de ernst van de situatie. Er is sprake van een omgeving waar het risico op vriendjespolitiek tot hoog in de regering niet aangepakt wordt. Orban is een zelfverklaard fan van de politieke opvattingen van de Russische autocraat Poetin. Donderdag nog stemde het Europees parlement in met een verklaring waarin het autoritaire gedrag van de premier Orban en zijn regering veroordeeld wordt. Volgens de overgrote meerderheid van het parlement is de EU-lidstaat door toedoen van Orban geen democratie meer. Binnen de EU zijn ook zorgen over de manier waarop Hongarije de steun aan het door Rusland aangevallen Oekraïne tracht te ondermijnen.