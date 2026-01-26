EU start onderzoek naar misdadige praktijken van ultrarechts platform X Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 507 keer bekeken Bewaren

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, start een onderzoek naar de illegale praktijken van X, het ultrarechtse platform van miljardair Elon Musk. Het gaat daarbij om Grok, de AI-software die onderdeel is van X.

De in X geïntegreerde chatbot overspoelde het internet recentelijk met AI-porno en geseksualiseerde beelden van vrouwen en kinderen. Onder de Digital Services Act (DSA) hebben grote internetplatformen, zoals X, juist de verplichting om de verspreiding van illegale content tegen te gaan. De Duitse krant Handelsblatt schrijft op basis van drie hooggeplaatste EU-functionarissen dat de Commissie de terugtrekking van Grok uit de Europese Unie beoogt.

Grok zorgt voor een tsunami aan illegale beelden. Onderzoekers zagen in januari dat in 11 dagen tijd drie miljoen geseksualiseerde afbeeldingen werden gegenereerd. In 23.000 gevallen ging het daarbij om kinderporno.

De aanpak van het misdadige gedrag wordt bemoeilijkt door het regime in de VS waar de miljardair Musk een nauwe bondgenoot van is. Topambtenaren van de EU die zich bezighouden met het beschermen van Europese burgers tegen illiegale praktijken kregen van de VS al sancties opgelegd. Trump doet dat onder het mom van het bestrijden van 'censuur'.

„Het creëren van seksuele deepfakes van vrouwen en kinderen zonder hun toestemming zijn een gewelddadige en onaanvaardbare vorm van vernedering”, schrijft de Finse Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische Soevereiniteit) op X. „Met dit onderzoek zullen we vaststellen of X aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan. Of dat het de rechten van Europese burgers, waaronder die van vrouwen en kinderen, heeft geschonden als nevenschade van zijn dienstverlening.”

Dat Virkkunen, lid van de conservatieve Finse partij Kansallinen Kokoomus, haar boodschap via X verspreidt is veelzeggend voor de dubbelslachtige houding tegenover het schadelijke gedrag van Musk. In Nederland is bijvoorbeeld ook de minister van Justitie, de VVD'er Foort van Oosten, nog steeds aanwezig op het platform dat niet alleen berucht is wegens seksuele misdrijven maar ook het verspreiden van haat en nepnieuws. Het - niet - optreden tegen de praktijken van X is al langer een probleem. De VRT meldt:

Dat de Commissie het onderzoek heeft geopend is goed, maar eigenlijk had ze haar eigen regels eerder en beter hebben moeten handhaven, vindt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit). "We weten al langer dat Big Tech-bedrijven en grote online platformen zich niet houden aan de regels. Maar het aantal incidenten neemt in sneltempo toe. Er is duidelijk een probleem met de handhaving".