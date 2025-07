EU schendt internationaal recht door gasdeal met Israël

De Europese Unie schendt vermoedelijk het internationaal recht door een energieakkoord met Israël. Die deal is gekoppeld aan gasimport via een pijpleiding die parallel loopt aan de kust van Gaza. Dat schrijft campagneorganisatie Global Witness in een rapport dat exclusief is gedeeld met The Guardian. De NGO roept de EU op om alle gasimport via de East Mediterranean Gas (EMG) pijpleiding te staken en het akkoord uit 2022 met Israël en Egypte te beëindigen.