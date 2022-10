EU-sancties tegen Rusland: prijsplafond olie en importverbod staal

Na maanden van overleg zijn 27 Europese landen het eens geworden over het achtste sanctiepakket tegen Rusland sinds de oorlog in Oekraïne. Een van de belangrijkste maatregelen is het prijsplafond op Russische olie, dat ook door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan wordt ingevoerd. De andere is het importverbod op staal. Het gaat hier om eind- en halfproducten, die ook via derde landen worden ingevoerd. Verder is het ook verboden om machines, plastics, auto’s, textiel, schoenen, leer, keramiek, bepaalde chemicaliën en juwelen te importeren. Opvallend genoeg is het importverbod op Russische diamanten, een winstgevende branche, weggeschrapt uit het akkoord.