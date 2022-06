EU opnieuw door de knieën voor Poetin-vriend Orbán: sancties tegen Russische kerkvorst ingetrokken Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De 26 regeringen van de Europese Unie hebben opnieuw moeten zwichten voor de eisen van de uiterst rechtse Hongaarse premier Orbán. Hij dreigde een nieuw sanctiepakket tegen Rusland te blokkeren als niet aan een nieuwe eis van hem werd voldaan. Orbán eiste dat de patriarch van Kirill van de lijst werd gehaald en er dus geen economische maatregelen tegen de geestelijk leider van de Russisch orthodoxe kerk genomen mogen worden. Kirill is een persoonlijk adviseur van Vladimir Poetin en overtuigt zijn gelovigen ervan dat de oorlog tegen het democratische Oekraïne een goede zaak is. Hij papegaait het propagandaverhaal van het Kremlin dat Oekraïne in handen is gevallen van nazi's en 'bevrijd' moet worden. De ambassadeurs van de 26 lidstaten waren woedend over de Hongaarse actie maar omdat bij de EU soevereiniteit van de lidstaten voorop staat, kan de Unie er niets tegen ondernemen.

De Hongaarse premier is een gevaarlijk spel aan het spelen, is te horen. ‘Er was veel begrip voor de Hongaarse afhankelijkheid van Russische olie’, zegt een Europese diplomaat. Daarom werd er bij het olie-embargo een uitzondering gemaakt voor de Russische pijpleiding die Hongarije, Tsjechië en Slovakije bevoorraadt. ‘Maar dit is de druppel die de emmer kan doen overlopen. De Hongaarse politieke spelletjes zouden wel eens politieke gevolgen kunnen krijgen.’ De wrevel is opvallend bij Orbans klassieke bondgenoten in de regio zoals Polen en Tsjechië, die de aanvoerders zijn van de harde aanpak tegen Moskou.

De Hongaarse sabotage-actie verraste de lidstaten omdat er tijdens het eerdere overleg tussen regeringsleiders overeenstemming leek bereikt, aldus de Volkskrant:

Op de eerste dag van de EU-top was, tegen alle verwachtingen in, een akkoord bereikt over de gedeeltelijke boycot van Russische olie. ‘Op dit punt zijn we eruit gekomen’, zei premier Rutte over de onderhandelingen met Orbán. De uitwerking van de details zouden volgens hem ‘niet zo heel ingewikkeld’ worden. ‘Dat is een kwestie van alles juridisch goed op papier krijgen, de belangrijkste politieke knopen zijn doorgehakt.’