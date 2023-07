EU maakt einde aan woekerprijzen mobiel bellen en internet Nieuws • 28-03-2012 • leestijd 1 minuten • bewaren

Afspraak is dat de komende twee jaar de prijzen nog verder zullen dalen

Vanaf 1 juli mag een telefoongesprek in Europa maximaal 29 eurocent per minuut kosten. De Europese Commissie heeft vandaag een akkoord bereikt over vaste prijzen voor mobiel bellen en internet. De ontvangst van een gesprek kost voortaan maximaal 8 cent per minuut en een sms 9 cent. Eén megabyte krijgt een maximumprijs van 70 cent.

Het principeakkoord gaat in mei nog langs het Europees Parlement en de 27 EU-leden. Het akkoord wordt naar verwachting eind mei gesloten. De Europese Commissie stelt voor dat de tarieven de komende twee jaar nog verder omlaag gaan. In 2014 zal een consument hooguit 19 cent per minuut moeten betalen als zij vanuit een ander EU-land belt. De prijs van 1 mb moet de komende jaren omlaag naar 20 cent.