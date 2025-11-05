De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

EU-lidstaten zwakken klimaatambities af
Actueel • Vandaag

De Europese ministers van milieu hebben de klimaatdoelen voor 2040 naar beneden bijgesteld. In plaats van de eerder voorgenomen uitstootreductie in de EU van 90 procent gaan de EU-lidstaten nu voor een daling van 85 procent in vergelijking met de emissies van 1990, schrijft Politico.

Daarbovenop hopen de EU-landen buiten de EU 5 procent minder broeikasgasuitstoot te bewerkstelligen met behulp van zogeheten ‘koolstofkredieten’. Daarbij betalen Europese landen andere landen voor maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Milieuorganisaties zijn kritisch op deze praktijk. “Koolstofkredieten geven een vals gevoel van vooruitgang. Veel projecten leveren nauwelijks aantoonbare CO₂-winst op. Een bos dat vandaag wordt geplant, kan morgen weer verdwijnen. Ondertussen blijft onze industrie te veel gevaarlijke stoffen uitstoten”, stelt Nancy Kabalt-Groot van Windkracht 5.

Voor 2035 hebben de EU-lidstaten een uitstootvermindering van 66,25 tot 72,5 procent afgesproken. Ook kwamen de ministers overeen dat ze de klimaatdoelstellingen mogen aanpassen als blijkt dat het klimaatbeleid negatieve gevolgen heeft voor de economie van de Europese Unie.

Verscheidene landen schaarden zich niet achter de deal die na een marathonvergadering tot stand kwam. Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Polen gingen niet akkoord, terwijl Bulgarije en België zich van stemming onthielden. De andere EU-lidstaten, waaronder Nederland, steunen de doelen wel.