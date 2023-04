EU-lidstaten wijzen bijna half miljoen vreemdelingen het land uit, stijging van 23 procent Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 251 keer bekeken • bewaren

In 2022 hebben de lidstaten van de EU 422.000 mensen van buiten de Unie het land uitgezet. Dat is een stijging met bijna een kwart ten opzichte van het jaar daarvoor, bericht de expat-nieuwssite The Local op basis van de officiële cijfers van Eurostat. Frankrijk gaf aan de meeste mensen de opdracht het land te verlaten, 135.640 om precies te zijn. Daarna volgen Kroatië met 40.550 en Griekenland, van oudsher een springplank naar Europa voor migranten, met 33.600. De drie landen nemen in de EU gezamenlijk bijna de helft van het totaal aantal opdrachten het land te verlaten voor hun rekening.

Overigens is het aantal mensen dat daadwerkelijk het land verlaat veel lager, zo'n 95.575. Voor dat verschil zijn allerlei verklaringen. Zo kunnen mensen in beroep gaan tegen de beslissing, of soms alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Het kan ook zijn dat ze op de vlucht slaan en zich onttrekken aan de autoriteiten.

De meeste mensen die opdracht kregen te vertrekken zijn Afghaans. In het laatste kwartaal vormden zij 11 procent van alle niet-EU burgers die moesten vertrekken, gevolgd door Marokkanen (8 procent) en Algerijnen (7 procent).

Vanwege de Brexit kregen ook 1270 Britten te horen dat ze moeten vertrekken. Dat is iets minder dan een jaar eerder. Zweden stelt zich van alle lidstaten het strengst op. Deze week nog was er het nieuws van een dementerende grootmoeder die niet bij haar familie mag blijven vanwege de 'regels zijn regels'-cultuur in het Scandinavische land.