EU laat Afghaanse vluchtelingen massaal wegrotten op Griekse eilanden

De Europese Unie laat Afghaanse vluchtelingen massaal creperen in “gevangenis-achtige” omstandigheden op de Griekse eilanden. Dat heeft noodhulporganisatie International Rescue Committee (IRC) gezegd. In 2022 zijn er slechts 271 Afghanen gehuisvest in de Unie, oftewel 0,1 procent van de 270.000 Afghaanse vluchtelingen die dringend behoefte hebben aan permanente bescherming.

In een vernietigend rapport schrijft IRC dat de EU-staten het “consistent” laten afweten om zich aan hun wettelijke afspraken met betrekking tot opvang te houden. Hierdoor leven Afghanen op de vlucht opnieuw in een uiterst kwetsbare positie, ditmaal door toedoen van de Europese Unie zelf.

Uit de cijfers van IRC blijkt dat Duitsland weliswaar in 2021 toezegde duizend Afghanen per maand te zullen huisvesten, maar er in werkelijkheid geen een onderbracht. Italië ving krap de helft van het aantal afgesproken vluchtelingen op. Een aantal landen heeft sinds de val van Kaboel in 2021 geen enkele Afghaan opgevangen, zegt IRC. Twee jaar na de gewelddadige terugkeer van de Taliban, is er voor veel Afghanen op de vlucht nog altijd geen enkel zicht op onderdak en stabiliteit.

IRC hekelt de kampen op de Griekse eilanden die meer weg hebben van een gevangenis dan een vluchtelingenopvang. Dit is volgens de hulporganisatie “funest voor de geestelijke gezondheid” van de mensen in de kampen. Uit een onderzoek in maart van dit jaar, zou zijn gebleken dat 90 procent van de Afghanen op de Griekse eilanden kampt met angstaanvallen, 86 procent met depressie.

David Miliband, hoofd van het IRC, zegt: “Dit rapport benadrukt de duizelingwekkende verwaarlozing van Afghanen door de lidstaten van de Europese Unie, waardoor ze bij elke stap van hun reis op zoek naar bescherming gevaar lopen.” Ook wijst hij erop dat de EU- meer dan 8 miljoen Oekraïense vluchtelingen die wel een plek vonden, laten zien dat de EU-landen wel degelijk in staat zijn om goede opvang te realiseren: "Er is gewoon geen excuus om Afghanen en vluchtelingen die elders uit hun huizen zijn gedwongen anders te behandelen".