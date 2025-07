EU-klimaatcommissaris: Politici te laf om de klimaatcrisis te lijf te gaan

Afgelopen weekend werd het bijvoorbeeld 46 graden in het Spaanse Huelva, 36 graden in Brussel en 38 graden in Oost-Europa. Temperaturen die er niet om liegen. "Wanneer je naar de kaart van Europa kijkt, is het verschrikkelijk," aldus Ribera in gesprek met The Guardian. De extreme temperaturen hebben ernstige gevolgen voor natuur, economie en volksgezondheid, maar er gebeurt nog altijd te weinig om mensen voor te bereiden op deze nieuwe realiteit.