EU-diplomaten komen bijeen om koers van en mogelijk sancties tegen Poetin-knuffelaar Orbán te bespreken

"Vooraf is hierover geen contact geweest, er was geen uitleg achteraf, en laat ik nog maar eens duidelijk maken dat de Europese Commissie niet verantwoordelijk is voor de beeldvorming van de voorzitter van de Raad", aldus een woordvoerder van de Europese Commissie over de recente reizen van Orbán.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie laat in een verklaring daarom nog maar eens duidelijk weten: "Er is een hele eenvoudige manier om dit conflict dat door Rusland is begonnen te beëindigen. Dat is dat Rusland zijn troepen terugtrekt en met de oorlog stopt." De woordvoerder van de Europese Commissie voegt er nog aan toe dat het beslist niet zo is dat de Europese Unie geen vrede wil of niets doet, zoals Orbán doet voorkomen. "Er is [...] wel degelijk een vredesproces gaande dat door de EU wordt ondersteund. Het is in die context dat de EU actief is om Oekraïne te helpen".