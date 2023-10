EU-commissaris Breton: 'Europa moet eigen raketsysteem en vliegdekschip ontwikkelen' Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 98 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: U.S. Pacific Fleet

EU-commissaris Thierry Breton, die zowel over de interne markt als defensie gaat, wil dat de Europese Unie ambitieus moet gaan investeren in een eigen defensieprogramma. Europa moet daarmee in staat zijn voldoende eigen geavanceerde wapens en munitie te maken. Dat betekent onder meer de bouw van raketten en oorlogsschepen.

Breton wil onder meer dat Europa de beschikking krijgt over een eigen vliegdekschip en dat er een Europees luchtafweersysteem komt, de Eurodome, en er vanuit de ruimte surveillance plaatsvindt om aanvallen in een vroegtijdig stadium te detecteren.

"Met de terugkeer van een zeer intensief conflict op het Europese continent hebben we geen keus," aldus Breton die in Brussel een veiligheidsconferentie toesprak. Op het ogenblik heeft de EU twee fondsen, met in totaal zo'n 800 miljoen euro, beschikbaar om wapenaankopen te financieren. Die fondsen zijn opgezet in reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Breton wil dat die samengevoegd worden met het European Defence Fund dat 8 miljard euro beheert, schrijft Politico.