EU-chef: Israël lokt geweld uit en wil van Westelijke Jordaanoever tweede Gaza maken

Israël opent een nieuw front "met een duidelijk doel: de Westelijke Jordaanoever in een nieuw Gaza veranderen door het geweld op te voeren, de Palestijnse Autoriteit te ondermijnen en provocaties te stimuleren om met geweld op te reageren", zei Borrell. Israël zou bovendien open en bloot zeggen dat "de enige manier om tot een vreedzame schikking te komen, is door de Westelijke Jordaanoever en Gaza te annexeren".

Borrell vindt dat "radicale leden van de Israëlische regering" een toekomstige Palestijnse staat onmogelijk willen maken. Als daar niets tegenover wordt gesteld, voorziet hij meer geweld op de Westelijke Jordaanoever en nederzettingen in Gaza. Toch ziet hij ook dat andere landen er niet in slagen om Israël van gedachten te doen veranderen. "De internationale gemeenschap betreurt, voelt en veroordeelt maar vindt het moeilijk om op te treden."

Op de Westelijke Jordaanoever wonen ongeveer 3 miljoen Palestijnen, plus zo'n 490.000 kolonisten die zich daar volgens het internationaal recht niet hadden mogen vestigen. Bij de oorlog in Gaza kwamen in de voorbije elf maanden meer dan 40.000 mensen om. Dat aantal is volgens experts een zeer lage schatting. Het Israëlische leger heeft vrijwel alle bewoonde gebieden in Gaza met de grond gelijkgemaakt. Onder het puin liggen vermoedelijk nog tienduizenden slachtoffers.