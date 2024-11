EU-buitenlandchef tikt Duitsland en Frankrijk op de vingers: Netanyahu móet gearresteerd worden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 444 keer bekeken • bewaren

De EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft Europese landen opnieuw opgeroepen om de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan te houden, mocht de oorlogsmisdadiger de landen bezoeken. "Europa is het aan zijn eer verplicht om de beslissingen van het Internationaal Strafhof (ICC) volledig te respecteren en uit te voeren. Als dat niet gebeurt, ziet de toekomst voor gerechtigheid er niet goed uit." Dat meldt ANP.

"We kunnen het Internationaal Strafhof niet ondermijnen. Het is de enige manier om wereldwijde gerechtigheid te bereiken, het is de enige manier om te zorgen dat verantwoording wordt afgelegd. Als de Europeanen het internationale hof niet volledig steunen, zonder te treuzelen, zal het Internationaal Strafhof niet werken", zei Borrell.

Zonder deze landen bij naam te noemen, zal hij zich vooral hebben gericht op Duitsland en Frankrijk. Duitsland liet direct nadat het Strafhof het arrestatiebevel voor Netanyahu uitvaardigde al weten daar geen gehoor aan te geven. Volgens Frankrijk is Netanyahu volgens het internationaal recht "tot op zekere hoogte juridisch onschendbaar", zonder daarbij expliciet te zeggen dat de Israëlische premier níet zou worden opgepakt mocht hij dat land bezoeken. De argumentatie van Frankrijk is vreemd omdat een zelfde arrestatiebevel is uitgevaardigd voor de Russische dictator Vladimir Poetin. In zijn geval is Frankrijk veel minder terughoudend als het gaat om het naleven van het ICC-akkoord.

Hongarije, geleid door Poetin-vazal Viktor Orbán, heeft wel expliciet gezegd zich niet aan het aanhoudingsbevel te houden. Orbán heeft Netanyahu zelfs uitgenodigd voor een bezoek en zet zich daarmee opnieuw op een lijn met zijn extreemrechtse bondgenoot Geert Wilders die in december een bezoek brengt aan Netanyahu en dan ook Israëlische kolonisten in de illegaal bezette Palestijnse gebieden aandoet.