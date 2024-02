EU-buitenlandchef schaart zich achter Nederlandse rechter: Israël aanspreken én bewapenen kan niet

12 feb. 2024 - 20:20

[Volgens Borrell zijn alle bezoekjes van westerse leiders aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu volkomen nutteloos. Demissionair premier Rutte is maandag in Israël waar hij onder meer met Netanyahu spreekt.] Borrell heeft helemaal gelijk. Rutte wil vooral in de schijnwerpers staan ten faveure van zijn mogelijke NAVO-baan. Hij is al lang ongeloofwaardig geworden, zeker in dit dossier. Hij heeft het gevoel dat hij van president Biden een beetje ruimte heeft gekregen, nu die het handelen van Israël in Gaza "over the top" heeft genoemd.