EU-buitenlandchef Borrell woedend over Israëlische moordaanslag op VN-medewerkers

EU-buitenlandchef Josep Borrell is "woedend over de moord" op zes VN-medewerkers in Gaza door Israël. Dat laat hij weten op X. Het zestal bevindt zich onder de slachtoffers van een zogenaamd Israëlisch "precisiebombardement" op een schoolgebouw in Nuseirat in Gaza dat dienst deed als vluchtelingenopvang. In totaal werden 18 mensen gedood en raakten er tientallen gewond. Het is de vijfde keer dat het schoolgebouw in Nuseirat wordt getroffen, waar 12.000 ontheemden onderdak hadden gevonden.