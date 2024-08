EU-buitenlandchef bepleit sancties tegen extremistische ministers Israël

EU-buitenlandchef Josep Borrell wil dat Europa maatregelen neemt tegen twee ultrarechtse Israëlische ministers, Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich. Hij zal een voorstel van die strekking donderdag op tafel leggen tijdens een bijeenkomst met de 27 ministers van Buitenlandse Zaken van de EU. Dat meldt The Guardian .

De extremist Ben-Gvir, die minister is van Nationale Veiligheid, kwam vorige maand in opspraak door een bezoek aan de Al-Aqsa-moskee, een heilige plaats in de islam. Volgens afspraken mogen niet-moslims de moskee bezoeken maar mogen ze er niet bidden. Dat verbod wordt echter steeds vaker overtreden, waardoor veel Palestijnen vrezen dat Israël de moskee uiteindelijk zal overnemen. Met zijn bezoek gooide Ben-Gvir extra olie op het vuur. De hardliner pleitte recent ook opnieuw voor het opschorten van de toch al uiterst karige hulp aan Gaza.