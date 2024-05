EU betaalt Libanon een miljard euro om wanhopige vluchtelingen tegen te houden

De Europese Unie heeft een nieuwe beruchte migratiedeal gesloten. Dit keer met Libanon, een land dat zo groot is als de provincies Noord-Brabant en Gelderland samen en meer vluchtelingen opvangt dan welk land ter wereld. Naast de bevolking van zo'n 3,5 miljoen Libanezen, verblijven er meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen. Die laatsten krijgen het steeds zwaarder, zeker nadat er in april een politicus werd vermoord en dat werd toegeschreven aan een groep Syrische criminelen. Vluchtelingen worden mishandeld, soms met de dood tot gevolg.

Steeds meer Syriërs willen daarom op zoek naar een veiligheid verder vluchten en wagen de oversteek naar Cyprus, een EU-lidstaat die 200 kilometer verderop in de Middellandse Zee ligt, naast zowel Libanon als Syrië. In de EU mogen politici dan graag de mond vol hebben over 'opvang in de regio' maar daarbij wordt dan - heel gek - niet een EU-lidstaat als Cyprus mee bedoeld.