EU-akkoord: vluchtelingenkinderen opsluiten in kampen aan de grenzen van Fort Europa

De NOS bericht : “Een van de belangrijkste punten in het nu gesloten migratiepact is de grensprocedure. Die geldt straks voor alle asielzoekers die aankomen bij buitengrenzen. De bedoeling is dat de procedure maximaal negen maanden duurt en de migranten worden tussentijds vastgezet in speciale centra met beperkte bewegingsvrijheid. Als blijkt dat de asielzoekers geen recht hebben op asiel, worden ze teruggestuurd.”

Ook kinderen zullen in de kampen worden opgesloten. Aanvankelijk waren Europarlementariërs daar nog tegen, maar zij hebben in meerderheid bakzeil gehaald.

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben ook overeenstemming bereikt over een regeling waarbij landen die weinig vluchtelingen opvangen, geld betalen aan landen waar zich veel asielzoekers melden. Landen die vluchtelingen buiten de deur willen houden, betalen 20.000 euro per niet-opgevangen asielzoeker.

Mensenrechtenorganisaties en deskundigen maken zich zorgen over de nieuwe regels. Hoogleraar migratiegeschiedenis Leo Lucassen verwacht overvolle kampen in Zuid-Europese landen.

Ook over de plannen om asielzoekers op te sluiten in de landen waar ze voet aan wal zetten, is Knaus kritisch. “Dat wordt overgelaten aan landen als Italië die kunnen bepalen of dat wel in hun belang is”, schrijft hij.