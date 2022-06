EU akkoord over verhogen minimumloon, stijgt in Nederland naar 14 euro per uur Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 350 keer bekeken • bewaren

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese Raad hebben na een nacht onderhandelen een voorlopig akkoord bereikt over minimumlonen in de Europese Unie. De nieuwe wet, die nog moet worden aangenomen, heeft als doel de werk- en leefomstandigheden te verbeteren en ongelijkheid tegen te gaan. Voor Nederland zou het betekenen dat het minimumloon stijgt naar 14 euro.

In het voorstel is opgenomen waar de minimumlonen in elk EU-land aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld of de koopkracht van de werknemers toereikend is en in hoeverre het minimumloon afwijkt van andere lonen in een land. Voor Nederland houdt dit in dat het minimum stijgt van 10,48 euro bruto naar 14,00 bruto per uur, een bedrag waar onder meer linkse partijen als BIJ1, PvdA en GroenLinks, en vakbonden als FNV zich al tijden hard voor maken.

Een van de onderhandelaars was PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius. Zij schrijft op de partijwebsite:

'Van een wettelijk minimumloon moet je een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden. Voor de vaststelling ervan moet onder meer de koopkracht van werknemers en de verdeling ten opzichte van de andere lonen in een land in ogenschouw worden genomen. Ongelijkheid tegengaan en armoede bestrijden is het doel van de wet. Mensen moeten met een minimumloon gewoon nieuwe kleren kunnen kopen, mee kunnen doen op de sportclub, of een weekendje weg kunnen.'

Ook legt Jongerius uit wat de doorbraak nog meer behelst. Namelijk, ‘een betere positie voor werknemers en vakbonden tijdens cao-onderhandelingen’. In Nederland houdt dat in dat het kabinet samen met de sociale partners ‘een nationaal actieplan moet opstellen om meer werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst te laten vallen’. Ook wordt wettelijk vastgelegd dat lidstaten moeten ingrijpen wanneer werknemers en vakbondsbestuurders onder druk worden gezet door een werkgever.

Europarlementariër Kim van Sparrentak laat namens GroenLinks weten tevreden te zijn met het akkoord: ‘Te lang heeft de Europese Unie werknemers met de laagste lonen verwaarloosd. Deze wet laat zien dat een socialer Europa mogelijk is als de politieke wil er is. Nu veel mensen problemen hebben de eindjes aan elkaar te knopen, is het zaak dit akkoord zo snel mogelijk in hogere lonen te vertalen.’