Etnisch zuiveren of evacueren?

Er wordt in het nieuws uitgebreid gesproken over een ‘evacuatie’ in de noordelijke Gazastrook. Het woord evacuatie kennen we allemaal, we hebben allemaal wel eens een gebouw moeten verlaten tijdens een brandoefening. Evacuatie is een neutrale term verwijzend naar het verplaatsen van mensen voor hun eigen veiligheid vanwege een gevaarlijke omstandigheid. Wanneer mensen onder dreiging van geweld gedwongen worden verplaatst spreken we niet van een evacuatie. Tijdens een ontvoering spreken we niet van een ‘evacuatie’. Het klopt dat er dan een dreiging is van geweld en dat mensen verplaatst worden, maar het is geen evacuatie. Het verschil tussen een ontvoering en een evacuatie is namelijk dat er geen gevaarlijke situatie was waarna de ontvoerder behulpzaam iemand in veiligheid brengt. De ontvoerder is in dit geval namelijk degene die de gevaarlijke situatie veroorzaakt. Je kunt dan dus niet spreken van een evacuatie.

Dat er nu wordt gesproken over een ‘evacuatie’ in de noordelijke Gazastrook is dan ook misleidend. De Palestijnse regering roept niet mensen op om te vertrekken. Het bericht over de ‘evacuatie’ gaat over flyers die Israël in Gaza verspreidt waarin ze mensen vertellen dat ze voor hun eigen veiligheid (lees: je bent je leven niet zeker als het aan ons ligt) hun huizen moeten verlaten. Ook mogen ze nooit meer naar hun huis terugkeren tenzij ze hier expliciet toestemming voor krijgen van het Israëlische leger. Voor die terugkeer weten we inmiddels wel hoe dit gaat. Al sinds de oorlog in 1967 wachten Palestijnen tot ze weer terug mogen naar hun huizen in Oost Jeruzalem en grote delen van de West Bank. Al meer dan vijftig jaar wachten ze om terug te keren. Inmiddels wonen er nu Israëlische gezinnen in hun huizen.

Dit is geen evacuatie, maar dat riekt naar een verkapte vorm van etnische zuiveringen. Als ik een oproep plaats dat mensen in Den Haag hun leven niet zeker zijn als ze niet binnen 24 uur hun huis verlaten omdat ik het ga vernietigen, dan ben ik niet bezig met een ‘evacuatie’, dan ben ik een terrorist. We moeten stoppen met de Israëlische terreurdreiging goed te praten, dit is geen evacuatie. Na de aanval van Hamas, waarbij meer dan 1300 Israëliërs werden vermoord, wilden we aan Nederlandse zijde onvoorwaardelijk bloed zien, overal hesen we Israëlische vlaggen en hoorden we de roep om wraak. Inmiddels heeft Israël, zoals gebruikelijk weer een nog veel massaler bloedbad aangericht, meer dan 2000 Palestijnen zijn vermoord. Israël heeft ruim zevenhonderd kinderen afgeslacht. Israël heeft haar wraak gehad, etnische zuiveringen zijn op geen enkele wijze gerechtvaardigd.

Een gebied ontvolken door mensen te vermoorden, of door te dreigen dat je ze gaat vermoorden, is geen evacuatie. Het zijn ethische zuiveringen en Nederland moet zich hiertegen uitspreken. Het is bizar dat wij nog steeds een van de weinige landen zijn in de wereld die in dit conflict slechts één land erkennen. We moeten Palestina erkennen en we moeten onze banden met Israël inzetten om de genocide die gaande is in de noordelijke Gazastrook te stoppen. We moeten ons uitspreken.