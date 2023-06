Estland: NAVO-lidstaten moeten meer uitgeven aan defensie, 2% BNP is niet genoeg

NAVO-lidstaten moeten hun defensie-uitgaven verder opvoeren. Dat heeft de Estse president Alar Karis gezegd tijdens een bijeenkomst met oostelijke NAVO-landen in Bratislava. “Gelet op de huidige situatie is 2 procent van ons BNP onvoldoende.”

Karis wees er tijdens de bijeenkomst op dat Estland al het beleid heeft om 3 procent van het bruto nationaal product in defensie te steken. Van de dertig NAVO-lidstaten waren er vorig jaar overigens maar zeven die de 2 procent haalden: de drie Baltische staten, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Polen. Nederland gaf vorig jaar 1,47 procent van het BNP uit aan defensie. “We zeggen wel dat we leven in een tijd van oorlog leven, maar we geven geld uit alsof het vrede is”, meent Karis.