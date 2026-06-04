Esther Ouwehand weg als leider Partij voor de Dieren, Christine Teunissen opvolger Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 712 keer bekeken • Bewaren

Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Dat heeft de partij bekendgemaakt, meldt het AD.

“Ouwehand blijft wel aan als Kamerlid en gaat zich storten op de landbouwportefeuille. Ze heeft twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend die ze graag ‘tot een goed eind’ wil brengen. Het ene wetsvoorstel gaat over haar stokpaardje om een eind te maken aan de bio-industrie. Met de andere wet wil ze het lijden van dieren bij de slacht verminderen.”

Ouwehand is PvdD-Kamerlid van het eerste uur. Ze leidde de partij de afgelopen jaar door een woelige periode. Onder meer medeoprichter Niko Koffeman scheidde zich af van de partij vanwege onenigheid over Oekraïne en de NAVO.

Onder Ouwehands leiding verbreedde de Partij voor de Dieren zich. Zo ontpopte zij zich de afgelopen jaren als een scherpe criticaster van de oorlogszuchtige regering-Netanyahu en de Nederlandse onwil om sancties op te leggen aan Israël. Ouwehand trekt zich het lot van de Gazanen zeer aan, en kwam daardoor regelmatig in aanvaring met allerlei rechtse genocide-apologeten in de Kamer. Als geen ander kan Ouwehand ook VVD-leider Dilan Yesilgöz ontregelen.