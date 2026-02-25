De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Esther Ouwehand: kabinet-Jetten kiest voor Femke Wiersma-doelstelling bij aanpak stikstof Actueel Vandaag

Het kabinet-Jetten gaat de stikstofcrisis voorlopig niet oplossen. Dat werd woensdag duidelijk tijdens het debat over de regeringsverklaring. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren legde direct de vinger op de zere plek.

Ze confronteerde D66-fractieleider Jan Paternotte met de beloftes die D66 eerder had gedaan. “In 2022 zei Paternotte nog: in 2030 moet uitstoot 50 procent zijn gehalveerd. In zijn coalitieakkoord staat nu de doelstelling die mevrouw Wiersma had voorgesteld: 23 tot 25 procent reductie.”

Paternotte moest erkennen dat Ouwehand gelijk had. “Er zijn twee jaar verloren gegaan” sinds de val van Rutte IV, zei hij. Ouwehand is teleurgesteld dat het rechtse minderheidskabinet niet ambitieuzer is. Want de gevolgen van dit ‘beleid’ zijn duidelijk: “De natuur zal verder naar de vernieling gaan.”