Esmah Lahlah wordt wethouder in Amsterdam

PRO-Kamerlid Esmah Lahlah vertrekt uit de landelijke politiek. Lahlah, die eerder wethouder was in Tilburg, zal toetreden tot het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Amsterdam. Dat maakt ze bekend op Instagram. Ze krijgt de portefeuille Onderwijs, Jeugdzorg en Jongerenwerk.

De Amsterdamse PRO-leider Zita Pels is blij met de komst van Lahlah. “Ze neemt een bak aan ervaring mee in het vergroten van kansengelijkheid en heeft een goed netwerk in Den Haag.”

“De afgelopen jaren in Den Haag waren bijzonder, intens en leerzaam”, schrijft Lahlah zelf. “Ik heb mij in de Tweede Kamer met hart en ziel ingezet voor bestaanszekerheid, gelijke kansen en een samenleving waarin niemand wordt afgeschreven. En ben dankbaar voor iedereen met wie ik heb samengewerkt.”

Dat Lahlah uit de landelijke politiek vertrekt, komt niet als een verrassing. Eerder solliciteerde ze naar het burgemeesterschap van Tilburg.