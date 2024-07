Escalatie Gaza-oorlog neemt verder toe: Israël voert bombardementen uit op Jemen

De Israëlische strjdkrachten hebben een hevige luchtaanval uitgevoerd op Al Hudaydah, een Jemenitische havenstad aan de Rode Zee. Bommen troffen een olieraffinaderij en de elektriciteitsvoorziening. Het is de eerste keer dat Israël een militaire aanval op Jemen opent. De regering Netanyahu wil daarmee een aanslag met een drone op Tel Aviv vrijdag vergelden. De drone werd gestuurd door Houthi's, een gewapende groepering die in grote delen van Jemen de lakens uitdeelt, en slaagde er in door de Israëlische beveiliging te komen omdat de veiligheidsdiensten het luchtvaartuig niet herkenden als aanvalswapen. Bij de aanval die de drone uitvoerde op burgerdoelen in Tel Aviv kwam een persoon om het leven en raakten 10 anderen gewond. Of er sprake is van slachtoffers in Jemen is nog niet bekend.