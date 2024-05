Eric van der Burg (VVD) wil niet in nieuw kabinet uit protest tegen samenwerking met extreemrechtse PVV Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 508 keer bekeken • bewaren

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) is niet beschikbaar voor een nieuwe rol in het ultrarechtse kabinet omdat hij bezwaren heeft tegen samenwerking met de extreemrechtse PVV. Dat meldt de Volkskrant. Wel wil hij namens zijn partij de VVD de Tweede Kamer in om vanuit daar het “liberale tegengeluid” te laten horen.

Van der Burg wordt al sinds de verkiezingsuitslag in zijn rug gestoken door VVD-leider Yesilgöz. De staatssecretaris die met veel pijn en moeite de Spreidingswet door de Tweede Kamer wist te loodsen, kreeg vervolgens te horen dat zijn eigen partijleider die graag gedwarsboomd zag in de Eerste Kamer om zo xenofoob Geert Wilders te pleasen. Dat lukte uiteindelijk niet, omdat de VVD-senatoren hun eigen plan trokken en alsnog met de wet instemden. Drie maanden later, nadat PVV, VVD, NSC en BBB eindelijk een regeerakkoord wisten te sluiten, was het Van der Burgs spreidingswet die direct weer van tafel werd geveegd.

Bij de eerste samenwerking tussen de VVD en PVV, tijdens het kortdurende gedooggedrocht in 2010, was Van der Burg ook een van de openlijke tegenstanders van die samenwerking binnen zijn partij. ‘De PVV bezigt teksten over grote delen van Nederland en dus ook grote delen van Amsterdam die ik niet vind kunnen’, aldus Van der Burg, destijds fractieleider van de Amsterdamse VVD.