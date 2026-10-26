Eric van der Burg (VVD) wil minder transparante overheid en 1 op de 5 ambtenarenbanen schrappen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 775 keer bekeken • Bewaren

Het kabinet wil de komende jaren 25.000 voltijdsbanen schrappen bij de rijksoverheid. Dat betekent dat een op de vijf banen verdwijnt. Ook in uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en het UWV gaat het mes, heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Slagvaardige overheid, VVD) aangekondigd.

Het klinkt als een riskante operatie, want door een tekort aan ambtenaren lukt het de Belastingdienst nu al vaak niet om alles te innen. Bij het UWV bestaan lange wachttijden , onder meer bij het herbeoordelen van arbeidsongeschiktheid.

Het minderheidskabinet-Jetten hoopt dat het schrappen van banen uiteindelijk een bezuiniging van 3,5 miljard euro oplevert. De Volkskrant herinnert er echter aan dat eerdere kabinetten die bezuinigingen op rijksambtenaren aankondigden, daarin niet zijn geslaagd.

“Tot nu toe leidden bezuinigingen op de eigen uitgaven tot niets: de rijksoverheid is sinds 2017 uitgedijd van 110 naar 160 duizend voltijdbanen (fte). Niet alleen vinden ministeries het moeilijk om in eigen vlees te snijden, ook vraagt de Tweede Kamer bewindspersonen vaker om méér te doen dan minder.”

Van der Burg koppelt het schrappen van banen aan het schrappen van regels. Ook dat is het verleden veelvuldig aangekondigd – met even weinig succes. De VVD-staatssecretaris denkt onder meer te kunnen besparen door de overheid minder transparant te maken, meldt de NOS .

“Het kabinet kijkt ook naar het hervormen van de Wet open overheid. Op die wet kunnen journalisten en andere burgers een beroep doen als ze overheidsinformatie openbaar willen krijgen. "De vraag naar informatie is regelmatig zo breed dat niet meer duidelijk is welke informatie geleverd moet worden", schrijft Van der Burg aan de Tweede Kamer. En dat kost ambtenaren veel tijd.”