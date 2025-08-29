Eric van der Burg voert een geheime operatie uit om Dilan Yesilgöz sympathieker over te laten komen

Eric van der Burg leek altijd zo'n sympathieke VVD'er. Totdat hij plots anderen begon uit te schelden. "Hoe dit verklaren," vraagt Marcel van Roosmalen. "Zou hij gebeten zijn door een beest uit het buitenland? Of is er iets anders met hem gebeurd?" Vervolgens ontvouwt de Druktemaker een duister geheim plan van de VVD spindoctors.