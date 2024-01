Eric van der Burg inmiddels populairste VVD’er: meer dan 1000 euro ingezameld voor boeket voor staatssecretaris Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 246 keer bekeken • bewaren

Toen het kabinet Rutte-IV in juli viel, was Eric van der Burg nog in tranen. De staatssecretaris die zich zo had ingezet voor een asieldeal, zag al zijn werk als zand door zijn vingers glijden.

Hij bleef echter niet bij de pakken neerzitten, en deze week slaagde de VVD’er erin om in de Eerste Kamer de oplossing voor de asielopvangcrisis dichterbij te brengen: een ruime meerderheid van de senaat is voor de spreidingswet die het mogelijk maakt om vluchtelingen eerlijk over het land te verdelen.

Van der Burgs niet aflatende inzet voor een meer humane opvang van vluchtelingen heeft hem de nodige fans opgeleverd. De jongerenorganisaties van de VVD, ChristenUnie en CDA riepen hem uit tot respectievelijk de Liberaal van het Jaar, de Engel van het Jaar en de Verbinder van het Jaar.

Nadat Van der Burg er deze week in slaagde om zijn partijgenoten in de Eerste Kamer met argumenten te overtuigen van het nut van de spreidingswet, besloot Twitteraar Jaap Friso een actie op touw te zetten voor de VVD’er. Hij maakte een betaalverzoek aan om een mooi boeket te kopen voor de staatssecretaris.

Waarschijnlijk krijgt Van der Burg straks een enorme bos bloemen, want Friso had woensdag aan het begin van de middag al 1100 euro opgehaald. De twitteraar laat weten dat hij het ingezamelde geld nu ook wil gebruiken om de mensen in Ter Apel te verrassen. “Wat over blijft, wil ik doneren aan een goed doel dat zich bezig houdt met asielzoekers”, verklaart hij tegenover RTL Nieuws.