Erdogan tracht de Turkse wijnbouw om zeep te helpen

In Turkije wordt van oudsher wijn verbouwd, al duizenden jaren. Jonge generaties willen de oude cultuur nieuw leven inblazen maar stuiten op het beleid van de conservatieve, religieuze president Erdogan. Maatregelen tegen alcohol zijn weliswaar vaak gunstig voor de volksgezondheid maar de president is tegen wijn omdat hij het van oudsher seculiere Turkije wil veranderen in een religieuze staat volgens islamitische normen. Alcohol is voor veel moslims taboe.