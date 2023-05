Erdogan onwel tijdens live interview, campagne presidentsverkiezingen opgeschort

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan (69) is tijdens een tv-interview onwel geworden. Terwijl een interviewer aan het woord was viel de president buiten beeld bijna flauw, tot ontzetting van de aanwezigen. De interviewer, Hasan Öztürk, wil overeind schieten. Erdogan had kort daarvoor uitgelegd dat hij tijdens de campagne een buikgriep heeft opgelopen, schrijft The Guardian.

Vanwege de gezondheidsproblemen heeft hij zijn campagneoptredens voor de komende dagen afgezegd. Op 14 mei zijn er verkiezingen in Turkije voor het parlement en de presidentsfunctie. Zijn opponent is Kemal Kilicdaroglu van de sociaaldemocratische Republikeinse Volkspartij (CHP) die wordt gesteund door een monsterverbond van zes oppositiepartijen. Erdogan is al twintig jaar aan de macht in Turkije. Sinds 2014 is hij president, in de tien jaar daarvoor was hij premier. Veel peilingen wijzen op een nipte voorsprong voor Kilicdaroglu.