Erdogan aan kop en claimt overwinning Turkse presidentsverkiezingen

28 mei 2023 - 20:55

We hebben 50 jaar geleden Turkse gastarbeiders uit Anatolië gehaald. Die mensen hebben zeer conservatieve opvattingen. Vanwaar de verbazing. Turkije is land waar bijna 90% van de samenleving moslim is. Geen wonder dat iemand die sterk het islamtische gedachtengoed propageert het daar goed doet. Het is een soort verkiezingsuitslag die wij een tijdje geleden hadden. Voor de rest moeten wij ons in Nederland vooral niet al te veel op de borst slaan met onze eigen "vrijheden". En met onze vrijheid van godsdienst. Nederland past wat meer terughoudendheid. En voor de rest zoomen veel mensen in Nederland op de Erdogan aanhangers in. Heel veel Turken in Nederland gaan niet stemmen. Van degene die gaan stemmen, stemt ook nog eens 30% op de oppositie. Ik ben het niet met je oneens hoor. Maar het wordt hier allemaal nogal erg eenzijdig vanuit het Westerse perspectief bekeken. Vanuit het Turkse perspectief het bekijken is klaarblijkelijk in onze "vrije samenleving" meteen meeheulen met DENK en Erdogan.