'Er zijn weinig dingen die VVD’ers zo intrinsiek motiveren als de angst voor asielzoekers'

Bij de raketinslag in Polen dinsdag moest Pieter Derks meteen aan Mark Rutte denken: “Arme Mark Rutte, die gaat hier weer een flinke kluif aan krijgen.” Derks moet sinds vorige week bij vrijwel al het nieuws meteen aan Rutte denken. Verkiezingen in Amerika, klimaattop in Egypte, WK in Qatar, hij denkt alleen maar: arme Mark Rutte.

“Zorgen dat mensen niet meer hoeven te vluchten. Zorgen dat er geen oorlog is, geen klimaatrampen, geen dictators, geen hongersnood, geen onderdrukking, geen mensenhandel, geen armoede, geen terreur. Nergens meer op de hele wereld. Het is een krankzinnig ambitieus streven, maar het is de enige manier waarop je de belofte kan doen die Mark Rutte gedaan heeft. Anders zou het namelijk gewoon een goedkope leugen zijn om zich onder een acuut probleem uit te lullen en de consequenties met loze beloftes voor zich uit te schuiven. En is dat hoe we Rutte kennen…? Oké, ja. Maar mensen kunnen veranderen.”