Pieter Omtzigt ontdekte dat de productiviteit van de Nederlandse vrouw was gezakt naar 1,43 kinderen, zegt Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV. En dat is een ramp: 'Vergeet de Slag om Arnhem, hoe zwaar we het toen ook hadden, de productiviteit lag hoger. 1,43 in relatief makkelijke jaren is een schande.'