Er zijn paddestoelen na de dood Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 129 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

“Waarom de aarde vervuilen als u haar ook kunt verrijken?”. Een aardig filosofisch vertrekpunt voor een handelaar in ecologische doodskisten. Licht macaber ook, maar dan vliegen de wervende teksten al in het rond: “100% natuurlijk, biodegradable, grondverrijkend en ontwikkeld om ons éen met de natuur te laten worden”. Fraaie nieuwe lyriek ten opzichte van het roestige “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”.

Het moderne, unieke verkoopargument is echter “Stof zijt gij en als paddestoel zult gij wederkeren”. Een spannende voorstelling van zaken. Loop Biotech is voorloper in volledig circulaire Bio-doodskisten. Hoewel de klant inmiddels zijn laatste adem uitblies levert het bedrijf kisten onder levendige namen als: Living Cocoon, Loop EarthRise (paddo-zombie’s?) en Loop Forestbed.

Geruststellende titels die zo uit het eco-sprookjesboek geplukt zijn. Want dood is natuurlijk maar een stadium. Een nieuwe fase, waarin men werkelijk éen kan worden met de natuur. De euforische tekst richting professionals die overwegen deze producten in hun pakket op te nemen spreekt daarbij boekdelen: “Bij het toevoegen van onze producten aan uw catalogus biedt u families een betekenisvolle, eco-vriendelijk afscheid dat u waarachtig onderscheidt van de competitie. Alle producten zijn bruikbaar met bestaand begrafenis-materiaal als touwen, liften en draagbaar..”.

Ook in Bio-vriendelijke handel zijn de copywriters niet op hun groene mond gevallen.”Klaar om families iets werkelijk duurzaams te bieden? Bestel dan vandaag en help meer families een groene milieu-voetstap achter te laten”. In zijn TedTalk wind oprichter Bob Hendrikx er geen doekjes om.

Positiviteit alom, maar waarom knaagt er dan wat? Als wij en-masse vercomposteren en daarmee zowel de onder- als bovengrondse populatie van paddestoelen stimuleren wat blijft er dan over van het ecologisch evenwicht en is dat voor mens en dier écht de oplossing? “Wij cultiveren een nieuwe generatie van verrijkende producten die ons in staat stellen onze voedingsstoffen aan de natuur terug te geven op een natuurlijke manier. Bent u er klaar voor om het leven te verrijken na de dood?”.

Tsja…

Wie in elk geval bijzonder in hun nopjes zullen zijn met alle ontwikkelingen is De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV). Deze liefhebbers van de paddestoel (“Help mee met verspreidingsonderzoek!”) organiseert wandeltochten, preserveert, regisitreert en alarmeert zelfs. Zéker nuttig dus voor die al te enthousiaste nieuweling die vrolijk plukkend door bos en hei trekt en daarbij weinig onderscheidt maakt tussen eetbaar en giftig.

Men onderstreept de importantie van alle veldwerk door de trotse vermelding dat Het Paddestoelenmeetnet onderdeel is van het Netwerk Ecologische Monitoring dat samen met de NMV de overheid adviseert. Ruim 6000 (!) paddestoelsoorten mogen zich verheugen in hun overweldigende belangstelling.

Men zal dan ook beslist verheugd hebben gereageerd op de ‘Loop Living Cocoon’ die vorig jaar notabene een Time Best Inventions Award verwierf. Een mede door de TU van Delft ontwikkelde biologische doodskist vervaardigt uit organische materialen, waaronder paddestoelen. Het is uiteraard wel te hopen dat alle (Natuur-)kerkhoven straks de meetresultaten van het Netwerk Ecologische Monitoring niet zullen vertroebelen. Werk aan de winkel voor de NMV dus!

In de lijn van al die doodshandel nog gauw even een vrolijke noot als afsluiter: “What do you call a mushroom that buys all the beers?”

“A fun-ghi to be with!”.

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