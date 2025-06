Er wordt altijd over ons gewaakt, maar door wie? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

In een klein en krap bemeten land is goede bewegwijzering cruciaal. Niet alleen tot duiding der verkeersregels en onbekende bestemmingen maar ook om de aandacht te vestigen op zekere activiteiten. ‘Attentie Buurtbeheer’ is zo’n voorbeeld van onnavolgbare Hollandsche bebording waar ik nog altijd be betekenis niet van begrijp. Dreigt men hier alleen of kan men als ongewenste bezoeker in deze buurt directe, harde actie verwachten?

In een legendarisch scène van de satirici van Kooten en de Bie werd dit betekenisloze bordje ongenadig onderuit gehaald als blijkt dat een louche scharensliep gewoon zijn gang kan gaan op een doordeweekse dag en dat de buurtpreventie vooral een geborneerde, oudere man behelst die zich wapent met een opgerolde krant. “We willen graag houwen wat we hebben in de Bloemenbuurt...” Er zal ongetwijfeld een prachtig initiatief achter Buurtbeheer liggen maar het lijkt vooral erg vrijblijvend gegrom van een tandeloze hond.

In navolging van dit verschijnsel ontdekte ik deze week, bij puur toeval, een bord dat al een stuk duidelijker liet zien waar het voor stond. Of het recentelijk is geplaatst of er al jaren hangt is onmogelijk te zeggen, men legt, als voetganger, tenslotte niet iedere dag het hoofd in de nek om vier meter hoog een bordje te ontwaren. De strakblauwe hemel deed mij de trek van een aantal vogels volgen en lieten mijn ogen, weliswaar op ongebruikelijke hoogte, vallen op een onheilspellende afbeelding en mysterieus taalgebruik.

Blauw bord, een gele, gestrekte hand die een stopteken maakt en een tekst die meld dat dit gebied wordt beschermd door forensische SmartWatertechniek. Big Brother? Camera’s? Plofkoffers? Het hele arsenaal aan mij bekende technieken schoot als een flits door mijn hoofd maar de betekenis van dit omineuze begrip bleef in nevelen. Voor vrouwen die zich belaagd voelen bestaat een verfspray à la de beruchte pepperspray. Aanvallers worden met onafwasbare verf ‘gemerkt’ en bespoedigen zo hun arrestatie. Zouden die maatregelen hier, in het groot, zijn getroffen? ‘Smartwater’ klonk meer als een spookdorp in het Wilde Westen dus werd de verlossende stap richting internet snel gemaakt.

‘Onze forensische markeeroplossingen blinken uit in het beschermen van dure machines, gereedschappen en materialen tegen diefstal. Met SmartWater kunnen bouwbedrijven apparatuur op actieve bouwplaatsen en opslagplaatsen heimelijk markeren. Winkeliers kunnen producten discreet labelen om winkeldiefstal tegen te gaan. En leegstaande eigendommen die in afwachting zijn van verkoop of ontwikkeling worden extra beschermd door het inzetten van deze criminele afschrikmiddelen’.

‘Criminele afschrikmiddelen...’? Zou de politie hier ter stede zich nu ook al van criminele middelen bedienen? Wellicht wel, maar om dat dan middels een bordje met de brave burgers te delen…

‘Al meer dan 25 jaar bewezen met onberispelijk succes in de rechtszaal. Gepatenteerde, exclusieve markeringsformules’. Is dit een slecht vertaalde business-to-business site of denkt men werkelijk het vertrouwen van het volk te winnen met deze curieuze teksten? SmartWater blijkt een UV-detecteerbare markeervloeistof; ‘Dit krachtige bewijs heeft geresulteerd in een perfect 100% veroordelingspercentage wanneer het in 25 jaar voor de rechtbank werd gepresenteerd’.

Paal en bord staan vlakbij een treinstation en aan het begin van een welvarend woongebied. Van leegstand is hier geen sprake. Een zijstraat biedt huisvesting aan bedrijven van allerlei kunne. Wat zou zijn gemerkt, wie is beschermd en wat gebeurt er als ik die vrachtwagen verderop aanraak?

Nu maar hopen dat criminelen dat bordje eerst goed lezen…