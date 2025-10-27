Er werken in Nederland veel meer arbeidsmigranten dan de officiële cijfers tonen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 154 keer bekeken • bewaren

Ook deze verkiezingscampagne gaat het weer veel over asielzoekers, de favoriete zondebok van rechts als het gaat om maatschappelijke problemen en 'massa-immigratie'. In werkelijkheid vormen asielziekers de kleinste groep van de migranten. Hun aantal staat in geen verhouding tot het hoge aantal arbeidsmigranten, die werkzaam zijn in vee-industrie, denk aan de slachterijen, en in de distributie (vandaag nog bezorgd!) en daar werk doen waar de inwoners van Nederland geen trek in hebben vanwege de zware omstandigheden en lage betaling.

Hoeveel arbeidsmigranten er precies zijn, is altijd een raadsel. De overheid heeft het over een kwart miljoen tot 700.000. Onderzoekbureau Intelligence Group dook in de materie en ontdekte dat die cijfers veel te laag zijn. In werkelijkheid zijn er volgens de onderzoekers zo'n 1,7 miljoen arbeidsmigranten actief. Dat zou neerkomen dat bijna 1 op de 5 werkenden in Nederland een arbeidsmigrant is.

Van de 1,7 miljoen buitenlandse werknemers staan naar schatting ongeveer 1 miljoen niet-Nederlandse werknemers geregistreerd in de polisadministratie van het UWV. Dat is een register waarin gegevens van werknemers in Nederland zijn opgeslagen. Daarnaast zijn er ongeveer 250.000 kennismigranten, 100.000 gedetacheerde buitenlandse werknemers in dienst van buitenlandse werkgevers en 100.000 derdelanders (mensen die niet uit een EU-land komen) zonder verblijfsrecht. Daarna volgen nog kleinere groepen als grensarbeiders, Oekraïners en internationale studenten.

Geert-Jan Waasdorp, directeur arbeidsmarkt bij Intelligence Group, zegt tegen de krant dat de cijfers systematisch onderschat worden, terwijl er wel voortdurend over gediscussieerd wordt. Dat heeft te maken met een 'achterdeur' in de regelgeving.

Via de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) kunnen derdelanders zonder verblijfsrecht een BSN verkrijgen, waarmee zij bankrekeningen kunnen openen en aan het werk kunnen gaan. Schattingen wijzen op meer dan 100.000 niet EU-burgers die op die manier illegaal aan het werk zijn in Nederland. De Nederlandse Arbeidsinspectie, Vreemdelingenpolitie en het Expertisecentrum Mensenhandel hebben hierover eerder gezamenlijk een zogeheten bestuurlijk signaal afgegeven. Dat zijn opmerkingen over kwetsbaarheden in maatschappelijke processen.

Waasdorp wijst er op dat de Nederlandse economie helemaal niet zonder arbeidsmigranten kan. "Van de distributiecentra in Brabant tot de kassen in het Westland, en van de bouwplaatsen tot de hotelkamers in Amsterdam. Overal draait de economie op arbeid van buiten Nederland.”

