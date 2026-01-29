Er voltrekt zich een ongekende ramp in Europa: al bijna 2 miljoen doden en gewonden in Oekraïne-oorlog

Deze lente zal het aantal dodelijke, vermiste of gewonde slachtoffers als gevolg van de oorlog in Oekraïne boven de 2 miljoen uitkomen. Dat heeft de Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies (CSIS) becijferd.

Aan Russische kant zijn er tot nu toe 1,2 miljoen slachtoffers gevallen, waaronder 325.000 doden. Ondertussen zijn er zo’n 600.000 Oekraïense soldaten gedood, gewond of vermist, schrijft The Guardian .

De aantallen zijn ongekend. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Rusland niet zulke grote verliezen geleden. Zo was het aantal Sovjet-slachtoffers in Afghanistan in de jaren tachtig maar liefst een factor 17 lager dan nu. Er zijn in de Oekraïne-oorlog nu al vijf keer zoveel Russische slachtoffers gevallen als in alle Russische/Sovjet-oorlogen sinds 1945 bij elkaar opgeteld.